Meerderheid Antwerpse Belgen van Turkse of Marokkaanse afkomst stemt voor linkse lijst sam

18 april 2018

12u52

Bron: belga 0 Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in 2014 heeft 7 op de 10 van de Antwerpse Belgen van Turkse of Marokkaanse afkomst gestemd voor een linkse politieke partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bracht circa 9 op 10 onder hen een stem uit op de stadslijst sp.a-CD&V, Groen of PVDA. Dat blijkt uit onderzoek door het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven.

Bij de federale verkiezingen in 2014 stemde 37,5 procent van de ondervraagde Antwerpenaren van Turkse of Marokkaanse origine voor sp.a, terwijl deze partij in het kieskanton Antwerpen slechts 15,8 procent van de stemmen haalde. Ook PVDA+ (21,22 versus 8,49 procent) kreeg duidelijk meer stemmen uit deze groep. Bij Groen (15,5 versus 13,29 procent) was dat slechts in beperkte mate het geval. N-VA (7,87 versus 33 procent), Open Vld (2,55 versus 8,45 procent) en Vlaams Belang (0,59 versus 7,4 procent) kregen in vergelijking met de einduitslag echter veel minder stemmen van deze doelgroep. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 stemde liefst 64,33 procent van deze doelgroep voor de sp.a-CD&V-stadslijst, 14,19 procent voor Groen en 10,84 procent voor PVDA.

Afkomst

Opvallend is dat slechts 6,5 procent van de ondervraagden uitsluitend een stem uitbracht voor een kandidaat van niet-Belgische afkomst. De grote meerderheid (69 procent) stemde zowel op personen van Belgische als niet-Belgische origine. Kiezers van Turkse afkomst stemden in 2014 duidelijk meer voor sp.a dan personen van Marokkaanse origine (58,3 versus 30 procent), terwijl deze laatsten meer voor PVDA+ (26,4 versus 7,2 procent) stemden en ook iets meer voor CD&V (10 versus 5,4 procent). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 stemden personen van Turkse afkomst opnieuw iets meer voor de sp.a-CD&V-stadslijst (70,1 versus 62,3 procent) en bleven de Marokkanen meer voor PVDA+ stemmen (13,1 versus 5,2 procent).

Generatieverschillen

Het stemgedrag van de eerste generatie (personen die niet geboren zijn in België) verschilt op een aantal punten van dat van de tweede generatie (in ons land geboren). In 2014 stemde 52,2 procent van de eerste generatie voor sp.a, tegenover slechts 36,1 procent van de tweede. Deze laatsten kozen meer voor Groen (19,6 versus 12,9 procent) en N-VA (10 versus 6,7 procent). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 koos de eerste generatie opnieuw meer voor de sp.a-CD&V-stadslijst (71,8 versus 60,2 procent), terwijl de tweede meer de voorkeur gaf aan Groen (17,8 versus 10,4 procent) en PVDA+ (12 versus 6,4 procent), maar dit keer minder stemmen aan N-VA (6,3 versus 8,4 procent).

Voor het onderzoek bevroeg de KU Leuven 482 mensen uit de doelgroep in het najaar van 2014.