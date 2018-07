Meerdere treinen staan nu stil in hitte na incident in Diegem: verschillende mensen onwel Silke Vandenbroeck HA

27 juli 2018

16u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 273 In Diegem (Vlaams-Brabant) zitten 200 tot 300 mensen vast in een trein zonder airco. Verschillende reizigers raakten onwel en werden naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de trein zullen te voet langs de sporen naar een nabijgelegen hotel begeleid worden, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

"Om 15.20 uur is de trein stilgevallen omdat er geen hoogspanning meer zat op de bovenleiding", zegt Thomas Baeken, zegsman van Infrabel. De trein kwam van Gent en reed richting Tongeren. Een technische ploeg van Infrabel onderzoekt wat het probleem is. "Op dit moment is het moeilijk in te schatten hoelang de herstellingswerken zullen duren", aldus Baeken.

De NMBS is begonnen met het uitdelen van water. De reizigers zullen te voet langs de sporen naar een nabijgelegen hotel begeleid worden. Zolang de evacuatie duurt, wordt het treinverkeer tussen Diegem en Zaventem onderbroken om de veiligheid van de gestrande reizigers te garanderen. Treinen worden omgeleid via Mechelen of beperkt tot Schaarbeek.

Door het incident in Diegem is er nu op vier treinsporen geen verkeer mogelijk, zegt Baeken nog. Meerdere treinen staan stil in de buurt van het station, ook in Haren-Zuid. De Infrabel-woordvoerder verwacht wel dat het treinverkeer elk moment terug op gang kan komen.

#L36N #Diegem #Zaventem

Defecte trein

Update : verkeer onderbroken #NMBS NMBS(@ NMBS) link

Bermbrand in Willebroek

Elders langs het spoornet, in Willebroek, moest een bermbrand geblust worden. Infrabel onderzoekt of er schade is aan de bovenleiding. Daardoor is het treinverkeer tussen Puurs en Mechelen in beide richtingen onderbroken. De NMBS legt vervangbussen in tussen beide stations.