Meerdere mensen naar ziekenhuis na brand in Malmedy

18 augustus 2018

Bron: Belga

Bij een brand in een appartementsgebouw in Malmedy (provincie Luik) hebben meerdere personen een rookvergiftiging opgelopen. Het vuur ontstond in de kelder van het gebouw en de rook verspreidde zich snel naar de bovenliggende verdiepingen. De brandweerkorpsen van Malmedy, Stavelot en Weismes kwamen ter plaatse.