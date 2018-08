Meerdere doden door te trage spoedhulp in Blankenberge: "Ik vrees voor nog meer slachtoffers" BHT ADN

06 augustus 2018

13u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 175 Er zijn de voorbije maanden mogelijk al slachtoffers gevallen doordat mensen niet tijdig geholpen konden worden in Blankenberge. Sinds vier maanden beschikt het AZ Zeno-ziekenhuis in Blankenberge niet meer over een MUG-erkenning. Daardoor moet de ambulance kilometers omrijden naar ziekenhuizen in Brugge, Knokke en Oostende.

"Patiënten verliezen zo veel kostbare tijd. Tijd die soms cruciaal is, terwijl in Blankenberge nog altijd een spoeddienst aanwezig is. Ik nodig bevoegd minister van Gezondheid Maggie De Block (Open Vld) uit om de situatie hier te bekijken", zucht burgemeester Ivan De Clerck (ook Open Vld). "Op drukke zomerdagen worden onze 20.000 inwoners er 100.000 en zijn we even groot als Leuven. Kan je je voorstellen dat daar geen spoeddienst meer is?"

"Ronduit ridicuul"

"Onze ambulances zijn taxi's geworden", voegt Frank Lescrauwaet, algemeen directeur bij AZ Zeno toe. "Sommige ambulances moeten soms anderhalf uur rijden, terwijl ze na tien tot twaalf minuten al terug bij ons zouden kunnen zijn. Dit systeem is ronduit ridicuul", aldus Lescrauwaet. Op 133 interventies vielen drie slachtoffers.

Blankenberge verloor zijn MUG-erkenning omdat er met Knokke al een AZ Zeno-ziekenhuis in de buurt is met zo'n erkenning. Volgens de wet kan een ziekenhuis geen twee erkenningen hebben. "De minister blijft oostindisch doof en wil niet afwijken van dat wettelijk kader. Het zou hen nochtans geen cent meer kosten", aldus Lescrauwaet. "Hier moet een uitzondering komen", vindt ook burgemeester De Clerck. "Dit is niet werkbaar op lange termijn. Brussel heeft geen besef hoe onze kust functioneert. We worden behandeld als de appendix van België. Als deze situatie zo blijft duren, vrees ik voor nog meer slachtoffers."

"Ongezien kiezersbedrog"

Sp.a en CD&V laken de houding van de burgemeester en het stadsbestuur. Volgens Jurgen Content (sp.a) heef het bestuur tijd genoeg gehad om orde op zaken te stellen. "De Open VLD koos echter om niks te doen en staat nu 7 jaar later moord en brand te tieren en de schuld richting federale regering en hun eigen Open vld-minister te schuiven. Ongezien kiezersbedrog noem ik dat. Ik ben benieuwd naar de uitleg van Maggie De Block zelf, of zal zij meedoen in het spel om zo de burgemeester op deze perverse manier in de pers te houden?", aldus Content.

"Ik wil mijn nek uitsteken", aldus De Clerck. "Of het nu om een minister van binnen de partij gaat of niet. Het gaat mij om de Blankenbergenaar en iedereen die hier komt. Blijkbaar geldt vriendjespolitiek minder dan wat sommigen vaak laten uitschijnen", repliceert de burgemeester.