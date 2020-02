Meerdere Brusselse tunnels gesloten na incident IB

16 februari 2020

02u15

Bron: Belga, Twitter 0 De Brusselse tunnels Belliard, Reyers-Centrum, Wet en Jubelpark zijn gesloten voor het verkeer als gevolg van een incident. Dat meldde Brussel Mobiliteit deze nacht rond half twee via Twitter.

Wanneer de tunnels weer opengaan, is voorlopig onduidelijk. Ook over de aard van het incident is niets bekend.

Later meer.

