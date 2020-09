Meer zwartrijders, minder boetes: “Als inkomsten bijna 50 procent lager liggen, zit er iets mis” SVM

02 september 2020

15u40 0 Het aantal zwartrijders op de treinen van de NMBS is toegenomen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een vraag van volksvertegenwoordiger Frank Troosters (Vlaams Belang). Vreemd genoeg daalde het aantal effectief betaalde boetes. Vlaams Belang wil daarom een verbeterde inningsprocedure.

In 2019 werden 465.000 zwartrijders betrapt, tegenover 450.000 in 2018. Er werden ook duizend bijkomende recidivisten betrapt.



Een logisch gevolg is dan ook dat het bedrag aan uitgeschreven boetes toenam van 33,5 miljoen euro (2018) tot 35 miljoen euro (2019). Het aantal effectief betaalde boetes daalde echter, van 35.000 naar 34.000.

Grotere discrepantie

Bij de inkomsten is nog een grotere discrepantie te bemerken: 35.000 inningen leverden in 2018 een bedrag van 2,1 miljoen euro op. De 34.000 inningen van 2019 leverden een bedrag van slechts 1,2 miljoen euro op. Dat is bijna de helft minder.



“Dat het aantal geïnde boetes haaks staat op de stijging van het aantal overtredingen rond zwartrijden is bijzonder merkwaardig”, zegt Troosters. “En bijna 50 procent minder inkomsten op één jaar, terwijl er wel meer boetes werden uitgeschreven? Daar zit iets mis.”

Troosters zal Bellot dan ook bijkomende vragen stellen over de efficiëntie van zijn diensten en over een noodzakelijke bijsturing van de procedures van administratieve boetes.