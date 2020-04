Meer vrouwen dan mannen belanden nu in ziekenhuis met Covid-19-infectie HAA

30 april 2020

14u17

Bron: Belga 4 Er worden momenteel meer vrouwen dan mannen opgenomen in het ziekenhuis met een Covid-19-infectie. Ook is de leeftijd van de gehospitaliseerde patiënten is sinds het begin van de epidemie licht gestegen. Dat blijkt uit de gegevens van meer dan 11.000 gehospitaliseerde coronapatiënten, of drie kwart van alle mensen die in het ziekenhuis werden opgenomen met een coronabesmetting, zo staat donderdag in het dagelijkse rapport van Sciensano.

In totaal zijn er sinds midden maart meer mannen gehospitaliseerd dan vrouwen. De verhouding bedraagt 54-46 procent. Maar er is wel een evolutie. In het begin was 42 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belandden een vrouw, maar in de week van 19 april was dat aandeel opgelopen naar 55 procent.

Leeftijd

Ook de leeftijd evolueert, wat mogelijk kan samenhangen met de hogere levensverwachting van vrouwen. Zo zijn de patiënten die momenteel in het ziekenhuis liggen, iets ouder dan diegenen die bij het begin van de epidemie gehospitaliseerd werden. Globaal genomen was de helft van alle gehospitaliseerde patiënten ouder dan 70 jaar (variërend van 0 tot 104 jaar), en net geen 30 procent ouder dan 80 jaar. Maar in de week van 19 april was 38 procent van de patiënten die met een Covid-19-infectie werden opgenomen ouder dan 80 jaar.



De gehospitaliseerde vrouwen zijn gemiddeld ook ouder dan de mannen: de helft van de vrouwen is ouder dan 73 jaar, en bij de mannen is de helft ouder dan 68 jaar.

De klinische gegevens van de patiënten leveren nog interessante informatie op. Zo zijn de meest voorkomende symptomen bij opname koorts (64 procent), hoest (55 procent), kortademigheid (51 procent) en een algemeen verzwakt gevoel (40 procent). Sommige patiënten melden ook spijsverteringssymptomen.

Risico’s op overlijden

De data zeggen ten slotte iets over de risico's op overlijden van coronapatiënten. Ze bevestigen dat die toenemen met de leeftijd: 90 procent van de overleden gehospitaliseerde patiënten was ouder dan 64. Het risico op overlijden is ook groter bij mannen dan bij vrouwen.

Een verhoogd risico op overlijden is er ook voor patiënten die al één of meerdere onderliggende gezondheidsproblemen hebben. Dat laatste geldt vooral bij patiënten tot 65 jaar: in die groep had de overgrote meerderheid (83 procent) van de overleden patiënten minstens één gerapporteerde onderliggend probleem, zo staat in het rapport. De gezondheidsproblemen die het vaakst tot een hoger risico op overlijden lijken te leiden, zijn: hypertensie (hoge bloeddruk), hart- en vaatziekten, diabetes, chronische longziekte, chronische neurologische aandoening, chronische nierziekte, chronische leverziekte en kanker.

