Meer vrouwen aan de macht in Brussel

15 oktober 2018

11u31

Bron: Belga 0 Bijna de helft (48,8 procent) van alle kersvers verkozen gemeenteraadsleden in Brussel, is vrouw. Dat is een nieuw record. In 2012 was maar 41,5 procent van de verkozenen vrouw.

In acht Brusselse gemeenteraden zijn de vrouwen in de meerderheid. Het gaat om Oudergem, Ganshoren, Elsene, Sint-Gillis, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe. Koploper is Oudergem, met 20 van de 31 zetels voor vrouwen.



Sint-Joost-Ten-Noode telt het minste vrouwen, met 19 mannen en 10 vrouwen.