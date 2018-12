Meer treinen, meer reizigers: aantal treinritten neemt fors toe, vooral waar NMBS aanbod verhoogde lva

31 december 2018

04u36

Bron: Belga 0 Het aantal ritten van de NMBS nam in 2018 voor het tweede jaar op rij toe met ruim drie procent. Vooral waar het treinaanbod verhoogde, volgden de passagiers in groten getale, schrijven de kranten van Mediahuis maandag.

Ondanks historisch lage tevredenheidscijfers en een verslechterende stiptheid, is het totale aantal ritten met de trein fors toegenomen. Een groei dit jaar met ruim 3 procent betekent zo'n 8 miljoen extra ritten, wat het totaal op bijna 243 miljoen brengt. Dat is een absoluut record, aldus de kranten. Het is van 2008 geleden dat de groei nog zo uitgesproken was als in 2018 en 2017.

Die hoge vlucht loopt samen met de uitrol van het nieuwe vervoersplan van de NMBS. Dat heeft geleid tot een toename van het treinaanbod met 5,1 procent tussen december 2017 en eind 2020, waarvan het overgrote deel intussen is gerealiseerd.

Station Noorderkempen zag een toename van het aantal trein­reizigers met ruim de helft. Sinds de trein van De Panne naar Landen tijdens het weekend elk uur rijdt, in plaats van om de twee uur, trekt hij 75 procent meer passagiers. En een nieuwe verbinding tussen Gent en Lokeren telt iedere werkdag 1.300 pendelaars.

De Standaard merkt op dat de toename van het aantal reizigers bij de NMBS ook samenvalt met een stagnering van het aantal afgelegde autokilometers. Mensen zijn de files zo beu dat ze op zoek gaan naar alternatieven. Winnaar is vooral de fiets, maar dus ook het openbaar vervoer.