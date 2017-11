Meer spookrijders op snelwegen in 2016 kv

16u47

Bron: Belga 3 Tim Van Damme Twee weken geleden richtte een spookrijder nog een enorme ravage aan op de E40 ter hoogte van Erembodegem. In 2016 werden op de snelwegen in ons land in totaal 217 spookrijders onderschept door de federale politie. Dat zijn er meer dan het jaar voordien toen het aantal spookrijders beperkt bleef tot 176. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Kamerlid Gautier Calomne (MR).

Als voornaamste oorzaken voor het spookrijden vermeldt de minister het sturen onder invloed van alcohol of drugs en afleiding of het onbekend zijn met de plaatselijke situatie. Ook het ontbreken van duidelijke signalisatie kan net zoals onaangepaste infrastructuur (cfr. problematische verkeerswisselaars) aan de basis liggen van spookrijden.

Als maatregelen die de regio's treffen om problemen door spookrijden te voorkomen, wijst Jambon naast het aanbrengen van signalisatie op het informeren van politie en publiek in geval van probleemsituaties. In Vlaanderen beschikt het Vlaams Verkeerscentrum over een uitgebreid cameranetwerk op snelwegen. In Wallonië wordt de app Coyote ingezet om de federale wegpolitie onmiddellijk te informeren over elke extreem gevaarlijke situatie zoals een spookrijder. (LOD)/