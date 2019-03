Meer slecht nieuws bij BNP Paribas Fortis: bank versnelt sluiting kantoren lva

02 maart 2019

04u44

Bron: Belga 0 Bij BNP Paribas Fortis, waar deze week bekend raakte dat in drie jaar tijd meer dan 2.000 van de 13.000 banen verdwijnen, is nog meer slecht nieuws op komst. De grootste bank van het land gaat haar kantorennet versneld afbouwen. Dat zeggen meerdere goedgeplaatste bronnen aan De Tijd.

De meerderheid van het geplande banenverlies zou voor rekening van de centrale en ondersteunende diensten zijn. De andere jobs moeten verdwijnen in het verkoopnetwerk, de bankkantoren dus. "Het nieuws van deze week is maar een aanzet tot wat gaat volgen", valt te horen. "Het is evident dat de afbouw van de kantoren wordt versneld", zegt een andere bron.

In oktober raakte bekend dat dit jaar 62 BNP Paribas Fortis-kantoren de deuren moeten sluiten. Dat worden er dus meer. Hoeveel is nog niet duidelijk. De bank wil de cijferoefening tegen begin april klaar hebben en daarna met het nieuws naar buiten komen.

De omvang van de nieuwe ingreep hangt deels af van de mogelijkheid om het aantal werknemers per kantoor te verminderen zonder tot sluiting over te gaan. "Dat is een van de hypothesen die op tafel liggen", zegt een bron. BNP Paribas Fortis kijkt ook naar wat de andere grootbanken doen, en andersom. "De aanpassing van het netwerk is altijd ook een strategisch concurrentiespel", zegt een specialist.