Meer sfeer, een wittere glimlach of een foto zonder stoorzenders? Deze 5 apps bieden soelaas

De vakantie van 2020 zal beslist anders dan anders zijn. Toch gaan we met HLN Zomer Challenges één grote uitdaging aan: van België het mooiste vakantieland ter wereld maken. Reisbloggers Katrien ( withkidsontheroad ) en Lesley ( hetisdemerckx ) helpen daar een handje bij en tonen ons hun favoriete fotobewerking apps die elke foto – of die nu aan de Spaanse kust dan wel in de Vlaamse Ardennen werd genomen - omtoveren tot het perfecte vakantieplaatje.