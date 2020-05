Meer seksfraude tijdens lockdown kv

31 mei 2020

04u49

Bron: Belga 0 Er wordt meer fraude gepleegd tijdens de coronacrisis. Opvallend is de forse toename van seksuele afpersing of sextortion , waarbij wordt gedreigd naaktbeelden van het slachtoffer te verspreiden. Dat schrijft De Zondag.

Uit de meest recente cijfers van het Meldpunt van de FOD Economie blijkt dat er in april 4.626 meldingen van fraude waren: 154 per dag en dubbel zo veel als in dezelfde periode vorig jaar.

Er werd daarbij 1.300 keer melding gemaakt van seksuele afpersing, of 43 keer per dag. Het gaat volgens minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) om een verzevenvoudiging in vergelijking met de maand daarvoor. "Hoewel de link met corona nergens expliciet is gelegd, lijkt het vanzelfsprekend dat dit soort fraude speculeert op een verhoogde consumptie van pornografische content tijdens de lockdown", aldus de minister, die er op wijst dat sextortion strafbaar is.