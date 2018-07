Meer repatriëringen van illegalen vanop luchthaven Charleroi bvb

06 juli 2018

11u56

Bron: Belga 0 Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en bevoegd staatssecretaris Theo Francken zijn van plan de "terugkeercapaciteit" van de luchthaven van Charleroi te verhogen. RTL bracht het nieuws gisteren al uit, en Francken bevestigt het vandaag op Twitter. Hij wijst erop dat er nu al repatriëringen gebeuren vanop Charleroi, maar dat dat aantal aan het stijgen is. In 2017 waren dat er 739, een stijging met 10 procent in vergelijking met 2016, en de eerste zes maanden van dit jaar waren er dat al 445, 16 procent meer, volgens Francken.

Om aan het stijgend aantal repatriëringen vanop Charleroi tegemoet te komen, loopt er "voor het eerst een Franstalige opleiding politie-escorteur bij repatriëringen", tweet Francken. "Infrastructurele aanpassingen worden gepland. Overleg met alle actoren loopt of wordt gepland."

De meeste repatriëringen gebeuren nu al vanop Brussels Airport. Volgens RTL willen DVZ en Francken het terugsturen van mensen in illegaal verblijf nu versnellen, met als doel de tijd die mensen moeten doorbrengen in gesloten centra in te perken.

Aangepaste infrastructuur

Op de luchthaven van Charleroi vrezen ze echter dat Francken te snel gaat. "We zijn daar niet tegen, maar het op systematische manier doen en de frequentie verhogen, dat is vandaag niet mogelijk", aldus Jean-Jacques Cloquet, gedelegeerd bestuurder van de luchthaven, aan RTL. "We hebben niet de middelen om dat correct te doen. De veiligheid van mijn personeel, van de politie en van anderen wordt zo op het spel gezet. Er is een aangepaste infrastructuur nodig. Men zegt dan dat er voor een tijdelijke oplossing gezorgd zal worden. Ik ben die tijdelijke oplossingen beu. Men moet op een professionele manier werken."

RTL wijst er ook op dat de repatriëringen in Charleroi nu nog gebeuren door agenten die in Zaventem gestationeerd zijn.

De woordvoerster van Francken of Freddy Roosemont van DVZ waren vandaag niet meteen bereikbaar voor meer toelichting.

