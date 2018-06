Meer reizigers van De Lijn melden verloren voorwerpen (maar er worden er minder teruggevonden) bvb

05 juni 2018

18u00

Bron: Belga 2 Het aantal reizigers van De Lijn dat melding maakt van het verlies van een voorwerp tijdens de busreis is de afgelopen jaren continu toegenomen van 15.224 in 2013 tot 21.746 in 2015, 23.149 in 2016 en 23.351 in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Karin Brouwers (CD&V).

Het aantal teruggevonden en binnengebrachte voorwerpen dat De Lijn registreerde daalde evenwel licht van 22.996 in 2013 en 21.742 in 2017. Het aantal verschilt wel sterk van provincie tot provincie. In Antwerpen werden er in de periode 2013-2017 in totaal 31.016 voorwerpen teruggevonden, in Oost-Vlaanderen 25.892, in West-Vlaanderen 21.636, in Vlaams-Brabant 19.746 en Limburg 15.044.