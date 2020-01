Meer reizigers, maar vooral meer tevredenheid bij NMBS IB

15 januari 2020

06u00

Bron: Belga 5 De NMBS vervoerde in 2019 meer dan 253 miljoen binnenlandse treinreizigers. Dat zijn er vier procent meer dan een jaar eerder en bijna dubbel zoveel als twintig jaar geleden, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

De groei deed zich vooral voor op lijnen waar het aanbod werd uitgebreid - dat is in eerste instantie rond de grote steden: Antwerpen, Gent, Brussel. "De treinen tijdens de spits zijn goed gevuld, maar ook het vrijetijdsverkeer in de daluren is sterk toegenomen", zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.

De groei laat zich voelen: zeker tijdens de spits zitten de rijtuigen vaak overvol en vinden pendelaars geen zitplaats. "Als we willen dat deze groei in de toekomst aanhoudt, zal het aanbod moeten volgen", reageert Stefan Stynen van de reizigersorganisatie Treintrambus.

Ook de tevredenheid van treinreizigers steeg in 2019. 67 procent van hen gaf de NMBS een score van minstens 7 op 10. Dat is zeven procentpunt meer dan het jaar voordien en het hoogste aandeel in vijf jaar tijd. Vooral de betere stiptheid, die vorig jaar nog eens boven de 90 procent ging, speelt daarbij een rol. Maar een van de grootste werkpunten blijft de toegankelijkheid van de treinstellen voor mensen met een ­fysieke beperking.