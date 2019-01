Meer plasma- en minder bloeddonaties voor het Rode Kruis in 2018 ttr

08 januari 2019

16u53

Bron: belga 1 Maar liefst 181.558 mensen doneerden vorig jaar bloed, bloedplaatjes en plasma aan het Rode Kruis Vlaanderen. Dat maakt de gezondheidsorganisatie zelf bekend in een jaaroverzicht. Opvallend: de afgelopen 5 jaar daalde het aantal bloeddonaties, terwijl er steeds meer mensen bloedplaatjes en plasma afstaan.

Uit het rapport blijkt dat sinds 2014 het aantal bloeddonaties met 2,42 procent is afgenomen. Bloedplaatjes en plasma doneren is echter wel aan een felle opmars bezig. Vergeleken met 2014, is het aantal donoren in 2018 met bijna 26 procent (bloedplaatjes) en 38,5 procent (plasma) gestegen.



In 2018 kwamen 39.279 mensen voor het eerst bloed, plasma of bloedplaatjes doneren, een stijging van 3,7 procent tegenover 2017. Het Rode Kruis benadrukt dat het elk jaar afhankelijk blijft van nieuwe donaties, aangezien er jaarlijks gemiddeld 40.000 donoren afvallen. Sommigen maar tijdelijk door een verre reis, zwangerschap of een nieuwe tattoo, anderen moeten wegens ziekte of ouderdom definitief afhaken.

Daarom zet het Rode Kruis nadrukkelijk in op nieuwe campagnes om mensen aan te moedigen om te doneren. De jaarlijkse bloedserieus-actie in de studentensteden kent veel succes en onlangs nog werd de nieuwe #mijneerstekeer-campagne gelanceerd, waarin het Rode Kruis op zoek gaat naar 40.000 nieuwe donoren. Mensen die twijfelen of ze een geschikte donor zijn, kunnen op de website van het Rode Kruis een test doen.