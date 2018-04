Meer pechgevallen door het mooie weer Jolien Lelièvre Hannelore Simoens

22 april 2018

06u08

Bron: VTM Nieuws 1 Pechverhelpers hebben de laatste dagen heel wat werk. Door het mooie weer rijden meer mensen met de wagen en dus zijn er ook meer pechgevallen. Bij VAB kregen ze vrijdag bijvoorbeeld 60 procent meer oproepen dan op een andere vrijdag.

Wat pechverhelpers vooral opvalt is dat bestuurders minder oplettend zijn bij dit weer, maar dat is lang niet het enige probleem. Het gebeurt ook dat een band stuk gaat of een starter of alternator mankeert.

Lees ook: VAB en Europ Assistance hadden het deze paasvakantie erg druk met Belgen met pech