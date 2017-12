Meer oproepen van eenzame mensen bij Tele-Onthaal rond eindejaarsfeesten TT

Tele-Onthaal ontvangt per dag gemiddeld 335 oproepen, zo blijkt uit de cijfers voor het jaar 2016, toen er in totaal meer dan 122.000 oproepen binnenliepen. Ook in de eindejaarsperiode staat de telefoon er niet stil. Meer nog dan de hoeveelheid oproepen, is de aard en de inhoud van de gesprekken opmerkelijk: 1 op de 10 gesprekken gaat over eenzaamheid, met een lichte stijging van dat aantal in de eindejaarsperiode.

"Eenzaamheid neemt in deze periode niet zozeer toe, maar ze voelt wel zwaarder aan als doorheen het jaar. Het is alsof deze periode, waar vooral sfeer en gezellig samenzijn centraal staan, voor heel wat mensen pijnlijk en scherp aanvoelen", zegt Jennifer Pots, coördinator van Tele-Onthaal. "Dit door de vele herinneringen aan het afgelopen jaar die naar boven komen, de confrontatie met het feestende land en mensen."

"Wie alleen is en eenzaamheid kent, zit in die periode doorgaans ook veel dieper. Donkere dagen zorgen er letterlijk voor dat mensen minder buiten komen en op die manier ook letterlijk minder contacten en netwerken hebben in de winterperiode. Daarnaast worden ook andere verlieservaringen (relatie, werk, overlijden, gezondheid, ...) tijdens die feestperiode zwaarder aangevoeld", aldus Pots.

De lichte stijging in het aantal oproepen in de eindejaarsperiode rond relaties binnen "gezin en familie" is ook opmerkelijk. Binnen dit thema komen spanningen en conflicten meer aan bod dan doorheen het jaar, vooral in de relatie met kinderen.

"Tele-Onthaal heeft niet de pretentie om te zeggen dat mensen niet meer eenzaam zijn, maar we kunnen wel helpen zoeken naar een manier om ermee om te gaan", besluit Pots. "Een gesprek of een chat met een vrijwilliger van Tele-Onthaal kan het gevoel van eenzaamheid misschien even doorbreken. Wie zijn verhaal kwijt wil of hulp nodig heeft, belt dus best - gratis en anoniem - naar 106 (24u/7d) of chat via www.tele-onthaal.be."