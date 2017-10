Meer ongevallen met zwakke weggebruikers op Vlaamse gewestwegen in 2016 ADN

18u09

Bron: Belga 1 thinkstock Het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers in Vlaanderen is vorig jaar licht gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van parlementslid en partijgenoot Lorin Parys. Vorig jaar waren er 4.151 verkeersongevallen met zwakke weggebruikers op de Vlaamse gewestwegen, 43 meer dan het jaar voordien.

Vorig jaar waren er meer ongevallen met fietsers dan in 2015 (3.341 versus 3.277), maar het aantal voetgangers dat betrokken was bij een ongeval daalde wel (van 947 tot 932). Het aantal mensen dat na zo'n ongeval overleed bleef stabiel op 53. Er vielen minder zwaargewonden (492 versus 510), maar het aantal lichtgewonden steeg van 3.545 tot 3.606.

De meest ongevallen deden zich in 2016 voor in Antwerpen (477) gevolgd door Gent (307), Brugge (182), Leuven (96), Oostende (90), Mechelen (86) en Hasselt (73). Woordvoerder Johan Vermant van het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever nuanceert: "Uiteraard heeft Antwerpen het hoogste aantal ongevallen in absolute cijfers. De stad telt dan zoveel meer inwoners dan een doorsnee gemeente. Kijk je echter naar de relatieve cijfers (ongevallen/100.000 inwoners) dan komt Antwerpen pas op de 40ste plaats, ver achter steden als Gent of Oostende."

Bij de gemeenten met het meest aantal ongevallen per 100.000 inwoners staat Eeklo (189,8) bovenaan, gevolg door Wijnegem (171,8), Melle (152,7), Malle (152,5), Bree (140,5), Maldegem (136,6) en Mortsel (134,1).