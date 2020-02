Meer nachttreinen naar Oostenrijk vanaf eind dit jaar ttr

17 februari 2020

15u57

De nachttrein tussen België en Oostenrijk zal vanaf december vaker rijden dan de huidige twee verbindingen per week. Dat bevestigt de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB vandaag, na een bericht in de krant La Capitale. Ze heeft nog niet beslist hoe sterk de frequentie precies zal worden opgetrokken.

De nachtelijke treinverbinding is nog maar een paar weken oud. Op 20 januari kwam de eerste "Nightjet" van ÖBB vanuit Oostenrijk (Wenen/Innsbruck) aan in België, met stops in Luik en Brussel.

"We zijn heel tevreden over de boekingen na de eerste weken", zegt ÖBB-woordvoerder Bernhard Rieder. "We zijn van plan vanaf december het aantal verbindingen te verhogen, maar het is nog niet definitief beslist naar hoeveel we zullen gaan."

Momenteel rijdt de nachttrein twee keer per week, met vertrek richting Oostenrijk op maandag en donderdag.