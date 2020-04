Meer meldingen van kindermisbruik tijdens lockdown IB

29 april 2020

04u45

Bron: Belga 2 Zowel de hulplijn voor pedofielen en pedoseksuelen als de sectie kindermisbruik van de federale politie zien een toename in het aantal meldingen. Dat meldt De Morgen vandaag.

Zes weken na de start van het verplichte thuisblijven in België is er een toename van het aantal meldingen bij Stop it Now!, een hulplijn voor pedofielen en pedoseksuelen. "De laatste weken zien we een stijging en een opmerkelijke verschuiving", zegt Minne De Boeck, projectverantwoordelijke Stop it Now!

Normaal komt 20 procent van de contactnames van bezorgde naasten, zoals partners, familieleden, vrienden of buren, maar nu is dat 65 procent van de contacten. Nog slechts 30 procent komt van mensen die zich zorgen maken om hun eigen gevoelens of gedrag. Dat zijn er anders dubbel zo veel.

Europol, dat cijfers monitort van verschillende politiediensten in de EU, waarschuwde onlangs in een rapport voor een toename in onlinekindermisbruik. Ook de Belgische federale politie stelt een stijging van de meldingen vast. "Het is een momentopname die misschien hierna gecorrigeerd wordt, maar van half maart tot half april is er een stijging van 30 procent", zegt Yves Goethals, diensthoofd van de sectie Kindermisbruik van de federale politie.