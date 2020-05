Meer meldingen illegale ticketverkoop, maar minder pv’s opgesteld JOBR

11 mei 2020

16u31

Bron: Belga 0 De FOD Economie heeft vorig jaar 835 meldingen ontvangen over de illegale doorverkoop van toegangsbewijzen voor evenementen. Dat is een stevige toename in vergelijking met de 619 meldingen twee jaar eerder in 2017. Het aantal pv’s dat opgemaakt werd, daalde van 24 in 2017 tot 3 in 2019. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) op een schriftelijke vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).

Sinds 1 oktober 2013 bestaat er in ons land een verbod op de georganiseerde doorverkoop van tickets. Occasionele verkoop als particulier is toegestaan, op voorwaarde dat er geen winst gemaakt wordt en dat het niet gaat om een ticket dat je gratis hebt gekregen of gewonnen. Dat geldt ook voor buitenlandse doorverkopers die op de Belgische markt opereren. De FOD Economische Inspectie zet volgens Muylle alle middelen in waarover zij beschikt om de doorverkoop van concerttickets een halt toe te roepen. Zo verzoekt de FOD tot internationale samenwerking via het CPC-netwerk, stelt ze processen-verbaal op en gaat ze over tot sluiting van websites.

Onmogelijk optreden

“In 2017 werden zes websites gesloten door de Economische Inspectie. Voor vier daarvan, die door twee Nederlandse ondernemingen worden geëxploiteerd, is een vordering tot staking aan de gang. De zaak is nog in behandeling, wat betekent dat de Economische Inspectie vooralsnog onmogelijk kan optreden tegen buitenlandse doorverkopers”, aldus minister Muylle. Vooral de regelgeving in Nederland vormt een probleem. In dat land bestaat dan ook geen wetgeving die de doorverkoop van tickets principieel verbiedt.

EU-richtlijn

Vanaf 28 mei 2022 moeten de lidstaten een nieuwe EU-richtlijn toepassen. Die verbiedt handelaars meer tickets aan te kopen dan de limieten die worden opgelegd door de primaire ticketverkoper en deze aan consumenten door te verkopen. Dit verbod doet geen afbreuk aan andere nationale maatregelen die de lidstaten kunnen treffen om de belangen van consumenten te beschermen. Lidstaten kunnen hiermee hun culturele beleid en een brede toegang voor alle personen tot culturele en sportevenementen waarborgen”, aldus de richtlijn.