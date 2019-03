Meer macht voor burgemeester? Toch niet Astrid Roelandt

29 maart 2019

16u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Burgemeesters krijgen meer macht in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Maar de regering beseft heel goed dat niet meer op tijd goedgekeurd kan worden in het parlement.

Het gaat om een (intussen aangepast) wetsontwerp van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V), dat burgemeesters de mogelijkheid geeft om handelspanden te sluiten als er een ernstig risico bestaat dat de zaak wordt misbruikt voor criminele feiten.

De kans dat de maatregel nog goedgekeurd werd was al klein, want de MR lag dwars. Bij zijn aantreden beloofde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) er nog werk van te maken, maar de minderheidsregering - die dat in principe niet eens meer kàn beslissen - heeft er zo lang mee gewacht dat er de komende maanden sowieso niets meer van komt. Zo moet de tekst nog voor advies worden voorgelegd aan onder meer de Raad van State, dat daar vaak een maand de tijd voor heeft. De kans dat dit nog op tijd gestemd wordt in het parlement - dat nog maar 2 plenaire zittingen heeft - is dus onbestaande. Dat weet de regering maar al te goed. De beslissing van vandaag is dus puur symbolisch. Het is aan de volgende regering of het volgende parlement om hier opnieuw over te beslissen.

.@cdenv zet als partij met de grootste lokale verankering de puntjes op de i: @Koen_Geens1 en ik krijgen een akkoord van de Ministerraad mbt wetsontwerp bestuurlijke handhaving.



Het wetsontwerp geeft burgemeesters meer mogelijkheden in hun strijd tegen georganiseerde misdaad. pic.twitter.com/udLih6Lfty Pieter De Crem(@ pieterdecrem) link