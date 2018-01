Meer klachten bij Vlaamse Ombudsdienst sinds #MeToo TK

19 januari 2018

06u07

Bron: Belga 0 De hashtag #MeToo heeft het aantal meldingen bij de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst fors doen toenemen. Dat zegt Annelies D'Espallier, Ombudsvrouw Gender bij de Vlaamse overheid, vandaag in Het Nieuwsblad.

"Het gaat niet om een heksenjacht, vaak willen mensen gewoon dat iemand anders zich over een bepaalde situatie buigt. Het gaat dus niet om overdrijvers. Wanneer er ook een klacht wordt ingediend, zit daar bijna altijd wel iets in. De beweging staat dan ook niet voor onschuldig flirten, maar wel voor ongewenst gedrag", zegt de ombudsvrouw in de krant.