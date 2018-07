Meer interventies voor autopech door aanhoudende hitte AV

26 juli 2018

15u56

Bron: BELGA 0 Tussen eind juni en 25 juli kreeg Europ Assistance meer dan 43.000 bijstandsaanvragen binnen, wat neerkomt op gemiddeld 1.500 per dag. Het gaat om een stijging van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Het aantal autopechproblemen steeg met 9 procent door het aanhoudende warme weer én omdat een groot aantal Belgen nog niet op vakantie is vertrokken.

7.300 technische dossiers

Volgens de cijfers van Europ Assistance werden deze zomer al 7.300 technische dossiers geopend in België. Dat aantal houdt rekening met de technische problemen ontstaan gedurende het gewone woon- en werkverkeer evenals met de vrijetijdsverplaatsingen in België. De toename kan worden verklaard door het warme weer, dat zijn tol eiste bij batterijen en motoren, en door het groot aantal Belgen dat in eigen land bleef of nog niet op vakantie was vertrokken.

960 medische dossiers

Sinds het begin van de zomer opende Europ Assistance 960 medische dossiers in het buitenland, een daling van 4 procent tegenover diezelfde periode in 2017. Zuid-Europa werd vorig jaar vanaf het begin van de zomervakantie getroffen door zeer warm weer. Dat had een invloed op het aantal geregistreerde medische dossiers. Dit jaar was het in Zuid-Europa in dezelfde periode warm, maar de extreme temperaturen zijn pas veel later opgedoken.

In Frankrijk werd het grootst aantal medische dossiers geopend (19%), gevolgd door Spanje (Spanje + Spaanse eilanden: 11%). De meest voorkomende medische problemen zijn letsels, breuken, verwondingen (37%), infecties (11%), spijsverteringsproblemen (8%) en hart- en vaatziekten (5%)

Druk weekend

Europ Assistance verwacht tot slot nog een zeer druk weekend op 28, 29 en 30 juli, met een rode zaterdag voor het volledige wegennet in het zuiden en de kust. Ook op de belangrijkste toeristische wegen en rond agglomeraties zal het aanschuiven zijn. De wegen zullen extreem overbelast zijn en, zoals gebruikelijk, worden tijdens de wisselweekenden serieuze verkeersopstoppingen verwacht.