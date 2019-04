Meer inbrekers vrijuit? Federale politie voert in Brussel geen sporenonderzoek meer uit bij diefstal zonder geweld ADN

09 april 2019

13u17

De federale politie gaat bij diefstallen en inbraken zonder geweld in Brussel niet meer ter plaatse komen voor sporenonderzoek. De zes Brusselse politiezones zijn daarover per brief ingelicht, wordt vandaag bevestigd door een van de zones. De maatregel is een gevolg van het aanhoudende personeelstekort en geldt tot eind dit jaar.

Normaal gezien krijgen de Brusselse politiezones voor sporenonderzoek meestal steun van de federale politie. Een gespecialiseerd team verzamelt op het plaats delict bewijzen zoals vingerafdrukken en DNA-stalen. Dat zal nu dus - tot zeker eind dit jaar - niet meer gebeuren voor een inbraak of diefstal zonder geweld, tenzij een magistraat uitdrukkelijk vraagt dat wel te doen. De lokale politiezones zullen sporen die ze zelf ter plaatse aantreffen wel nog altijd kunnen afleveren bij het gerechtelijk labo, die ze dan zal onderzoeken.

Personeelstekort

“Door een gebrek aan personeel zal het labo niet meer uitrukken naar plaatsen delict voor diefstallen zonder geweld of bedreigingen, en dit van 1 april tot en met 31 december 2019", klinkt het in de nota, schrijft Le Soir. “Als er toch misdrijven moeten worden onderzocht kunnen deze gedeponeerd worden op de balie, op maandag en donderdag tussen 8u30 en 12u.”



Waarom de maatregel enkel voor de zes Brusselse politiezones wordt genomen, is niet duidelijk. De federale politie zal later nog bijkomende uitleg geven.

Onze politiemensen zijn niet opgeleid om het werk van het labo te doen Audrey Dereymaeker, woordvoerder van de politiezone Brussel Noord.

Bezorgdheid

Intussen maken verschillende zones en ook de vakbonden zich zorgen. “Onze politiemensen zijn niet opgeleid om het werk van het labo te doen”, zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerder van de politiezone Brussel Noord, aan VRT NWS. De politiezone vreest dat er meer inbrekers vrijuit zullen gaan.

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene deelt die bezorgdheid. “We vrezen een effect op de ophelderingsgraad”, klinkt het. De politiezone benadrukt ook dat zij over een eigen, lokaal labo beschikt. “Maar dat zal door deze beslissing extra bevraagd worden”, zegt woordvoerder Olivier Slosse. “We gaan proberen alles af te handelen wat binnenkomt, maar je kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn. Concreet betekent dit dat de wachttijden zullen oplopen en dat er hier en daar mogelijk geen tussenkomsten zullen zijn.”

“Tijdelijke situatie”

Niet overdrijven, klinkt het bij de federale politie zelf. “Het gaat om een tijdelijke situatie. In principe loopt dit tot eind dit jaar, maar we gaan er natuurlijk alles aan doen om dit nog sneller af te handelen”, aldus woordvoerster Sarah Frederickx. “Het is zeker niet de bedoeling dat mensen in de kou blijven staan.”

Volgens Frederickx is de maatregel het gevolg van een tijdelijk personeelsgebrek. Er is momenteel minder personeel inzetbaar omdat er extra inspanningen worden geleverd om het labo te laten voldoen aan nieuwe Europese normen, zo klinkt het. “We zijn bezig met opleidingen voor burgerpersoneel en er lopen ook aanwervingen. Maar die mensen zijn nog niet meteen inzetbaar.”

“Wij doen nog altijd de analyse van de sporen”, benadrukt de woordvoerster nog in een reactie aan de VRT. “Ook voor alle zware feiten, zoals moord, verkrachting of home invasions, komen we nog steeds zelf ter plaatse. Het enige wat we op dit moment niet meer kunnen verzekeren - en waar we hopen op steun door de lokale zones - is de minder zware feiten zoals inbraken, waar de sporen eigenlijk makkelijker te verzamelen zijn.”