Meer huur betalen omwille van huisdier kan niet volgens vrederechter kv

26 februari 2020

18u13

Bron: Belga 14 Een hogere huur betalen omdat de huurder een huisdier houdt, kan niet. Dat oordeelde de vrederechter in Willebroek eind januari, zo schrijft de Juristenkrant deze week. De clausule in het bewuste huurcontract is volgens de vrederechter in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het huurcontract in kwestie bevatte geen verbod op huisdieren an sich.

Vrederechters wijzen tegenwoordig het houden van huisdieren zonder overlast af als een ernstige contractuele tekortkoming die een ontbinding van het huurcontract rechtvaardigt. In deze zaak was er wel een clausule die bepaalde dat als de huurder dieren houdt zonder voorafgaande schriftelijk akkoord, dat kan leiden tot een verhoging van de huur met 25 procent. De huurders weigerden de verhoging te betalen en de zaak belandde bij de vrederechter.

De clausule is volgens de vrederechter niet in overeenstemming met artikel 8.1 van het EVRM (dat het respect voor het privé- en gezinsleven en de woning garandeert). "Het volledige verbod van het houden van om het even welk huisdier, ongeacht het mogelijke schadelijk karakter ervan of de eventuele risico's op overlast, staat inderdaad totaal niet in verhouding met het door de verhuurder beoogde doel, met name het behoud in goede staat van een gerenoveerd appartement dat in huur wordt gegeven", oordeelde de vrederechter.



Daarom is er geen reden om de contractuele sanctie van de huurverhoging toe te passen of de ontbinding van het contract als de huurder die verhoging niet betaalt. Zolang de dieren niet voor overlast zorgen, kan de verhuurder zich met andere woorden niet op het huurcontract beroepen om de huur te doen ontbinden in het nadeel van de huurder.

Bij het Vlaams Huurdersplatform zijn er een aantal contracten toegekomen met een degelijke clausule rond extra betalen, reageert woordvoerder Joy Verstichele naar aanleiding van het artikel in de Juristenkrant. "We krijgen veel vragen over huisdieren van mensen die in een huurwoning wonen", klinkt het. Zo zijn er ook veel vragen over clausules over huisdieren, "de ene al absurder dan de andere". De vereniging raadt aan bij twijfel er niet op in te gaan en contact op te nemen.