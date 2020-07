Exclusief voor abonnees

Meer griepvaccinatie om gezondheidszorg te ontlasten en een systeem van ‘cliquets’: wat staat er exact in het coronaplan van de federale regering?

Sven Van Malderen

31 juli 2020

12u07

Om te voorkomen dat de gezondheidszorg overbelast geraakt, wordt er ook een strategie voorbereid om uitgebreider te vaccineren tegen andere virale infectieziektes zoals de griep. Dat blijkt uit het strategisch plan van Volksgezondheid, waar onze redactie de hand kon op leggen. Ons land heeft inmiddels al 2,9 miljoen dosissen vastgelegd via rechtstreekse afspraken met farmabedrijven - 100.000 meer dan vorig jaar. Ook is er ingetekend op een gezamenlijke Europese procedure voor 500.000 extra dosissen. Er zal een proactieve campagne komen, om je via de huisarts of bedrijfsarts te laten vaccineren.