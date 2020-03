Meer griepgevallen ontdekt omdat we meer naar de dokter trekken MDG

20 maart 2020

15u29

Bron: Belga 0 Tussen 9 en 15 maart hebben 448 personen per 100.000 inwoners de huisarts geconsulteerd voor griepsymptomen. De stijging, de tweede week op rij, is te verklaren omdat mensen vaker de huisarts raadplegen bij dergelijke symptomen. Het hangt wellicht samen met het stijgend aantal gevallen van Covid-19 in ons land, meldt onderzoeksinstituut Sciensano in het wekelijkse griepbulletin.

Het griepvirus werd bij vele mensen nog vastgesteld, dus de epidemie blijft voorlopig wel duren. Het totaal aantal gevallen van griepaal syndroom is in de afgelopen week toegenomen, van 321 personen per 100.000 inwoners de week voordien, tot 448 en blijft zo boven de epidemische drempel (153).

Stijging in elke leeftijdsgroep

"We zien een stijging in elke leeftijdsgroep in Wallonië en Brussel en bij kinderen in Vlaanderen." De reden voor de stijging is niet ver te zoeken: "Deze stijging hangt wellicht samen met een stijgend aantal gevallen van Covid-19 in ons land. De griepepidemie is echter nog steeds erg aanwezig in België en de intensiteit van de griep blijft gematigd.”

Gelijkaardige symptomen

Sciensano wijst er daarbij op dat de symptomen van griep en de ziekte door het nieuwe coronavirus gelijkaardig zijn. "Mensen die symptomen als koorts, hoofdpijn en hoesten vertonen, worden door de nieuwe richtlijnen opgeroepen hun huisarts te contacteren. Daardoor worden er nu meer gevallen van griepklachten ontdekt.”

Het Nationaal Referentiecentrum Influenza van Sciensano ontving vorige week 31 stalen vanuit de peilpraktijken, een netwerk van een honderdtal huisartspraktijken verspreid over heel België. In 39 procent van de stalen werd het griepvirus bevestigd, het gaat vooral om de virussen influenza A en B.

De intensiteit van de griep blijft gematigd.