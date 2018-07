Meer fietsers in Brussel, maar auto blijft koning AV

26 juli 2018

16u52

Bron: BELGA 1 In 2017 is het aantal fietsers in Brussel met meer dan 5.000 toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van parking.brussels. In 2017 werden volgens een telling van Pro Velo 28.100 fietsers geteld. Hoewel de voertuigdichtheid afneemt, blijft de autodruk hoog en dat bemoeilijkt het beheer van parkeerplaatsen.

in 2017 namen maar liefst 28.100 mensen de fiets in Brussel. Dat is een fikse stijging in vergelijking met de 22.646 fietsers in 2016 of het magere aantal van 9.500 fietsers in 2008. Door het toegenomen aantal fietsers werden er dan ook 86 nieuwe fietsboxen geïnstalleerd in Brussel. In totaal zijn er nu al 303 fietsboxen in het Brusselse Gewest.

Auto blijft koning

Ondanks de voortdurend afnemende voertuigdichtheid in Brussel, blijft de auto koning in de hoofdstad, stelt parking.brussels. In twaalf jaar tijd is het aantal particuliere voertuigen vrijwel gelijk gebleven, van 495.000 in 2005 tot 496.000 in 2017, terwijl de Brusselse bevolking tussen 2000 en 2017 met bijna 200.000 personen is toegenomen.

De helft van de verplaatsingen in Brussel gebeurt dus nog altijd met de auto, hoewel het autogebruik in Brussel verre van optimaal is. Een gezinsauto wordt gemiddeld 35 minuten per dag gebruikt en staat de rest van de tijd geparkeerd. Er zijn in het Brussels Gewest 266.430 parkeerplaatsen op de openbare weg, maar er zijn ook 210.000 vrijstellingskaarten om te parkeren die door parking.brussels worden verdeeld. Het aantal parkeerplaatsen buiten de openbare weg in het Brussels Gewest wordt op ongeveer 500.000 geraamd.