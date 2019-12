Meer en meer studenten slikken Modafinil om zich beter te concentreren, maar dat kan heel gevaarlijk zijn Redactie

16 december 2019

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen waarschuwt studenten die Modafinil slikken om zich beter te concentreren tijdens de blok. De pillen kunnen gevaarlijk zijn: je riskeert onder meer depressies en eetstoornissen. Dat weten studenten niet, omdat ze het middel via het internet kopen, zonder voorschrift, meldt VTM NIEUWS.

De examens in januari komen eraan en dus zijn veel hogeschool- en universiteitsstudenten stilaan in blokmodus. Om geconcentreerd te blijven tijdens die lange periode gebruiken sommigen geneesmiddelen zoals rilatine. En sinds kort ook het middel Modafinil, meldt VTM Nieuws.

Zware slaapstoornissen

Modafinil is normaal gezien een geneesmiddel voor mensen met zware slaapstoornissen. Het is niet bewezen dat je je er beter kan door concentreren. Modafinil is niet te verkrijgen zonder doktersvoorschrift. En toch vind je het online heel snel terug. Op verschillende websites kan je het gewoon bestellen en thuis laten leveren.



Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen merkt dat het gebruik van Modafinil als pepmiddel stijgt. “We weten dat dit geneesmiddel af en toe wordt misbruikt bij mensen met hoge prestatiedruk”, legt het FAGG uit aan VTM Nieuws. “Sporters die meer focus willen, studenten die langer willen doorgaan omdat het de slaperigheid bestrijdt.”

Gevaarlijke bijwerkingen

De douane onderschepte vorig jaar 57 illegale paketten met het geneesmiddel. Een gevaarlijke trend. “Geneesmiddelen die besteld worden via illegale websites, daar is geen enkele garantie over veiligheid, kwaliteit of werkzaamheid. En we willen waarschuwen dat er vandaag geen enkel geneesmiddel is dat veilig en doeltreffend is om de studieprestaties te verhogen.”

Bovendien zijn er veel gevaarlijke bijwerkingen. “Dat kan gaan van milde symptomen: buikpijn, hoofdpijn of een wazig zicht”, legt toxicoloog Jan Tytgat uit. “Maar er zijn ook gevallen van mensen die echt anorexie lijden, dus je gaat een verminderde eetlust hebben. Je kan ook depressies of angstaanvallen krijgen, nervositeit, ... We moeten ook echt waarschuwen dat dit geneesmiddel heel gevaarlijk is in het verkeer. Ook in combinatie met alcohol kan het tot gevaarlijke toestanden leiden.”