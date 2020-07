Meer en hardere echtscheidingen door lockdown RL

24 juli 2020

06u05

Bron: Belga 0 Notarissen en advocaten zien sinds juni een serieuze toename van het aantal scheidingen. Waar het tot een vechtscheiding komt, zijn de disputen bovendien zwaarder dan voordien. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vrijdag.

Ook in deze vakantieperiode hebben echtscheidingsadvocaten het volgens de kranten van Mediahuis razend druk. Sinds de strengste ­coronamaatregelen versoepeld werden, openen ze meer scheidingsdossiers dan ooit. Het gaat niet louter om een inhaalmanoeuvre omdat de rechtbanken een tijdje op een lager pitje moesten werken. Meer dan ooit lijken koppels de scheidingsknoop door te hakken.

Ze hebben drie maanden samen opgesloten gezeten, zonder uitlaatklep en zonder de mogelijkheid even te ontsnappen Eric Van Goethem van GVG Advocaten

"Uiteraard werd een deel van de dossiers tijdens de lockdown op de lange baan geschoven", benadrukt Steven Van Geert, advocaat bij Bannister Advocaten in Antwerpen. "Maar dat verklaart niet de golf waardoor we vandaag overspoeld worden. De rechtbanken zijn deels blijven werken, de dringende zaken werden nog behandeld. Maar zodra de eerste versoepeling aangekondigd werd, trok onze website voor echtscheidingen erg veel bezoekers aan. Mijn telefoon stond in die periode roodgloeiend.”

Ook echtscheidingsadvocaat Eric Van Goethem van GVG Advocaten in Berchem ziet sinds juni een toename van het aantal familiale problemen als gevolg van de coronaperiode. "Het gaat vaak om mensen bij wie het al even niet goed ging. Wanneer ze bij ons aankloppen, hebben ze goed nagedacht over hun beslissing, ze zijn zeker van hun zaak. Ze hebben drie maanden samen opgesloten gezeten, zonder uitlaatklep en zonder de mogelijkheid even te ontsnappen. Daardoor hebben ze een aantal beslissingen misschien wat sneller genomen."

