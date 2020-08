Meer echtscheidingen door corona KVE

04 augustus 2020

08u15

Bron: Belga 4 De lockdown was voor niemand een evidente periode, ook niet voor koppels. Zeker wanneer het binnen de relatie al een tijdje niet meer zo goed liep, leidde de lockdown er soms toe dat sommige koppels beslisten om definitief uit elkaar te gaan en naar een notaris te stappen voor een echtscheiding door onderlinge toestemming. In de tweede helft van mei tekenden de notarissen bijna 25 procent meer scheidingsakten op in vergelijking met de tweede helft van mei 2019. Dat meldt de beroepsorganisatie notaris.be.

In juni en juli zette die trend zich door: in juni 2020 waren er 19,3 procent meer echtscheidingsakten in vergelijking met juni vorig jaar. In juli ging het om een stijging van 13,2 procent.

Voor veel koppels is het de afgelopen maanden duidelijk geworden dat het echt fout zat in hun huwelijk Notaris Bart Van Opstal

Er zijn twee verklaringen voor de stijging na de lockdown. "Eerst was er een inhaalbeweging, omdat het tijdens de lockdown moeilijk was om echtscheidingsakten te ondertekenen. Daarnaast was de lockdown voor nogal wat getrouwde koppels een harde relatietest. Voor veel koppels is het de afgelopen maanden duidelijk geworden dat het echt fout zat in hun huwelijk", aldus notaris Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be.

De echtscheidingen die nu voltrokken worden, verlopen doorgaans vlotter dan anders. "In vele gevallen zijn mensen vragende partij om de zaken op een korte termijn te regelen, tegen een redelijke kostprijs. Ze proberen ellenlange besprekingen, ruzies en procedures te vermijden", licht Van Opstal toe.

