Meer druk op relatie en meer verveling: dit is hoe de coronacrisis op het gemoed van de Belg weegt

08 april 2020

12u57

Bron: iVox 74 Steeds meer Belgen vervelen zich nu ze al wekenlang zoveel mogelijk moeten binnen blijven door de coronamaatregelen. Ook het aantal Belgen dat zegt gevolgen te ondervinden voor zijn of haar sociaal leven, neemt toe. Tegelijkertijd leggen de maatregelen ook steeds meer druk op onze relatie. Dat blijkt uit een exclusieve peiling door onderzoeksbureau iVOX bij 5.000 Belgen.

Al sinds midden maart heeft de Nationale Veiligheidsraad maatregelen opgelegd om de Belgen zoveel mogelijk binnen te houden. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegelaten, met uitzondering van sportactiviteiten buiten. Ook is telewerken voor heel wat werknemers het nieuwe normaal geworden.

Maar al dat thuis zitten, werkt wel in op het gemoed van de Belg, zo blijkt. De gemiddelde geluksscore van de Belg is de voorbije weken geleidelijk gedaald van 7,2 naar 5,7 op 10. We blijken de gevolgen van de lockdown ook steeds vaker persoonlijk te voelen. Bijna 67 procent baalt er naar eigen zeggen van dat zijn of haar sociaal leven stilvalt door de crisis. Op 18 maart was dat nog maar 51 procent, een week geleden 63 procent.



De meerderheid van de ondervraagde Belgen verveelt zich nog niet door de beperkingen van het openbare leven die de overheid heeft opgelegd, maar de verveling slaat wel bij steeds meer mensen toe. Nu zegt 39 procent zich te vervelen, tegenover 31 procent drie weken geleden.



Gezondheid

Het wordt voor veel Belgen bovendien moeilijker om op hun persoonlijke gezondheid te letten, nu ze al meer dan drie weken vooral moeten binnen blijven. Heel veel werknemers werken thuis, en naar buiten gaan mag enkel voor essentiële verplaatsingen of om te gaan wandelen, fietsen of lopen. Al 37 procent van de Belgen zegt te zijn aangekomen in gewicht sinds het begin van de coronacrisis. Daarnaast zegt 27 procent minder te sporten of buiten te bewegen, al geeft de meerderheid (53 procent) aan evenveel te sporten of bewegen.

Een kwart van de Belgen slaapt slechter dan voor de crisis, tegenover 58 procent die even goed slapen. Van de mensen die mee deden aan het onderzoek, slaapt 15 procent zelfs beter.

Ook op mentaal vlak hebben heel wat Belgen het moeilijk. Al 28 procent zegt zich eenzamer te voelen dan voor de crisis, 57 procent merkt geen verschil. Ook geeft 26 procent aan minder energie te hebben, al ziet ook hier 67 procent geen verschil.

Wat hun relatie betreft, geeft nu 18 procent aan dat “het vele samenzijn” met de partner voor druk op de relatie zorgt. Een week geleden was dat nog 13,5 procent. Bijna een derde van de Belgen (30,5 procent) zegt graag eens een “pauze” van zijn of haar partner te willen nemen, waarbij hij of zij eens niet in elkaar buurt moeten blijven. Al heeft 61,5 procent daar geen nood aan. Wel twijfelt 12,5 procent aan zijn of haar relatie door het vele samenzijn.

Tot wanneer zullen de huidige maatregelen gelden?

Tot wanneer zullen we met z’n allen nog “in ons kot” moeten blijven? Midden maart dachten de meeste Belgen nog dat de huidige coronamaatregelen tot het einde van de Paasvakantie op 19 april of tot eind april zouden duren. Vandaag gaan de meesten er echter van uit dat de regering de maatregelen nog zal verlengen, ofwel tot midden mei (27 procent) of tot eind mei (28 procent).

De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen in elk geval afgekondigd tot 19 april, met een mogelijke verlenging tot 3 mei. Algemeen wordt verwacht dat minstens een deel van de maatregelen al zeker tot dan worden verlengd.

