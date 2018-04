Meer dan zeventig kinderen belanden eind deze maand op straat door sluiting Brusselse winteropvang SI

11 april 2018

17u51

Bron: Belga 0 Omdat de Brusselse winteropvang eind deze maand stopt, dreigen er minstens zeventig kinderen op straat terecht te komen. Dat zegt het Platform Kinderen op de Vlucht. Croix Rouge, de Franstalige afdeling van het Rode Kruis, bevestigt maar stelt dat het samen met de partners naar een oplossing zoekt.

De tijdelijke opvangplaatsen waar daklozen tijdens de wintermaanden kunnen verblijven, sluiten op 30 april de deuren. In die centra zitten momenteel gezinnen met in totaal zeker zeventig kinderen, die daardoor allemaal op straat terecht dreigen te komen.

Het Platform Kinderen op de Vlucht vraagt een "permanente oplossing". De noodopvang moet het hele jaar toegankelijk zijn, "onafhankelijk van het verblijfsstatuut", en er moet een "structurele oplossing zijn voor kwalitatieve opvang en begeleiding van gezinnen met kinderen het hele jaar door", klinkt het.

Een woordvoerster van Croix Rouge de Belgique, de Franstalige afdeling van het Rode Kruis, bevestigt dat de noodopvang in Haren dat het samen met Médecins du Monde en het CAW Brussel openhoudt, eind april de deuren sluit. De organisaties werken wel aan een oplossing, die eind deze maand voorgesteld wordt.

Daklozenorganisatie Samusocial baat de overige tijdelijke opvangcentra in het Brussels gewest uit. Het is niet duidelijk of ook zij aan een langetermijnoplossing werken.