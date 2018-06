Meer dan uur file op E40 naar Brussel door werken Leopold II-tunnel HA

28 juni 2018

08u23

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 De voorbereidende werken voor de renovatie van de Leopold II-tunnel in Brussel veroorzaken heel wat hinder op de E40 van Gent naar de hoofdstad. Vanaf Groot-Bijgaarden is één rijstrook afgesloten. Het verkeer verloopt moeizaam vanaf Aalst. B estuurders moeten rekening houden met ruim een uur file vanaf Affligem.

Door de werken op de Keizer Karellaan in de richting van de tunnel is een rijstrook afgesloten op de E40. Het Vlaams Verkeerscentrum en Brussel Mobiliteit raden aan om de Ring rond Brussel te nemen, maar ook daar verloopt het verkeer moeizaam.

"Wie in het zuiden van het gewest moet zijn, rijdt best richting Anderlecht-Industrie. Voor het noorden rijd je beter via de A12”, zegt Inge Paemen van Mobiris. Bij Mobiris verwachten ze wel dat het verkeer vlotter zal verlopen wanneer de voorbereidende werkzaamheden achter de rug zijn.

#E40 Werken Groot-Bijgaarden - St.-Agatha-Berchem → Brussel-Centrum.

Neem vanuit Oost- en West-Vlaanderen de A12 of R0 uitrit 17 Anderlecht-Industrie als je naar het centrum van Brussel moet! Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Grondige renovatie

Vanaf zaterdagavond 22 uur gaat de tunnel twee zomermaanden lang volledig dicht voor een grondige renovatie. "Er wordt veel hinder verwacht, ook op de alternatieve routes. Kies daarom zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets", raadt Brussel Mobiliteit aan. "Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit in juli en augustus." Daarnaast wordt aangeraden om zoveel mogelijk te carpoolen.

Na de zomer van 2018 wordt de Leopold II-tunnel ook nog in de zomers van 2019 en 2020 volledig afgesloten. In totaal zal de renovatie 39 maanden duren. De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land. Dagelijks pendelen er zo'n 40.000 voertuigen door de tunnel.

#E40 Grote problemen vanmorgen voor pendelaars vanuit Oost- en West-Vlaanderen naar Brussel.



Je kan kiezen voor de trein - maar zorg dan dat je vanavond op tijd terugkeert, want staking van 22u. https://t.co/LReruLI7Kj Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link