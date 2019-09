Meer dan uur aanschuiven op E40 richting kust na twee ongevallen TT

14 september 2019

12u23

Bron: Vlaams Verkeerscentrum 0 Door twee verschillende ongevallen op de E40 richting kust is het lang aanschuiven vanaf Gent. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat kustverkeer aanraadt alternatieve routes te zoeken.

Deze voormiddag gebeurde er een ongeval op de E40 ter hoogte van Nevele. Niet veel later vond in de staart van de file nog een nieuw ongeluk plaats. Daardoor zijn er momenteel twee rijstroken versperd. Het is aanschuiven vanaf Sint-Denijs-Westrem.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer over lange afstand aan omleidingen te volgen. Wie van Antwerpen naar de kust wil met de wagen kan beter de E34 nemen. Van Gent naar Brugge rij je beter via de E17 en de E403, of via de R4 en zo de E34.

#E40 Door twee ongevallen richting Oostende thv Nevele is het nu al ruim 1 uur aanschuiven vanaf St.-Denijs-Westrem. Volg de omleidingen: https://t.co/gg8sZoSTef pic.twitter.com/0GrBRCXIMR Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link