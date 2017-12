Meer dan uur aanschuiven op E17 na kettingbotsing in De Pinte

De E17 in De Pinte is opnieuw vrijgemaakt, na een kettingbotsing in de richting van Gent. Dat melden het Vlaams Verkeerscentrum en de federale politie. Het verkeer komt opnieuw op gang maar er zijn nog vertragingen.