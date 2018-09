Meer dan uur aanschuiven na ongeval met vrachtwagen op E19 Breda-Antwerpen sam

26 september 2018

07u55

Bron: belga 0 De E19 Breda-Antwerpen is vanochtend omstreeks 7 uur richting Antwerpen volledig versperd geraakt ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor. De oorzaak is een ongeval met een vrachtwagen, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het is meer dan een uur aanschuiven in een snel aangroeiende file vanaf Brecht. Het verkeer dat over langere afstand vanuit Rotterdam naar Antwerpen wil, kan beter omrijden langs de A12 via Bergen-op-Zoom.

Iets voor 8.00 uur werd de linkerrijstrook vrijgemaakt.

#E19 update ongeval St Job richting Antwerpen. De weg is er versperd. Vanuit Rotterdam rij je beter via #A12 naar Antwerpen. https://t.co/MUpxiw8TEV pic.twitter.com/3W3Zy0Zv0J Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E19 update ongeval St Job richting Antwerpen. De linkerrijstrook is vrijgemaakt. +1 uur aanschuiven. Rij om via #A12. https://t.co/MUpxiw8TEV pic.twitter.com/qAkTG0CXuS Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link