Meer dan tien auto's en bus betrokken bij ongevallen op E40 naar Brussel

TT

20 maart 2018

08u42

Bron: VRT

0

Op de E40 zijn in Nevele en Aalter meerdere ongevallen gebeurd in de richting van Gent/Brussel. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. In totaal zijn er meer dan tien auto's en een bus betrokken. Twee rijstroken zijn versperd.