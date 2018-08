Meer dan helft van onderschepte cocaïne in Latijns-Amerika bestemd voor België TTR

28 augustus 2018

17u56

Bron: Belga 4 Sinds begin 2017 hebben autoriteiten in havens in Latijns-Amerika en de Caraïben met ondersteuning van een containercontroleprogramma van de Verenigde Naties meer dan 50 ton cocaïne met bestemming Europa onderschept. Ruim dertig ton van de inbeslaggenomen handel was bestemd voor België.

Via het Container Control Program (CCP) ondersteunen het VN-bureau voor Drugs en Misdaad (UNODS) en de Werelddouaneorganisatie nationale douane- en politiediensten bij de bestrijding van de trafiek in drugs, wapens, beschermde fauna en flora en andere smokkelwaren. Het programma biedt onder meer expertise, risico-analyses en opleidingen aan, en probeert de uitwisseling van informatie te versterken.

De aanpak werpt vruchten af. In Latijns-Amerika en de Caraïben, waar het containerprogramma intussen in veertien landen is uitgerold en de focus weinig verrassend op de drugssmokkel ligt, hebben de eenheden die deel uitmaken van het programma vorig jaar 44,4 ton cocaïne in beslag genomen. Dit jaar staat de teller medio augustus al op 31,7 ton.

Douane

De cijfers staven de reputatie van Antwerpen als belangrijke doorvoerhaven. Van de 44,4 ton cocaïne die de CCP-eenheden vorig jaar in beslag namen, was 31 ton bestemd voor Europa, waarvan liefst 22 ton voor België. Dit jaar zet die tendens zich door. Van de 31,7 ton onderschepte cocaïne had 22 ton Europa als bestemming, en 11 ton daarvan België.

"We werken al nauw samen met de federale politie en douane in België", zegt Bob Van Den Berghe, die als regionaal coördinator van UNODS het containerprogramma beheert in Latijns-Amerika en de Caraïben. Volgens hem kan een betere doorstroming van informatie tussen België en deze landen nog tot betere resultaten leiden.

Open haven

Maar de geografische ligging is nu eenmaal wat ze is. Toch heeft Rotterdam beduidend lagere cijfers dan Antwerpen. "Antwerpen heeft een open haven, in tegenstelling tot Rotterdam, dat gesloten terminals heeft. Rotterdam is ook veel meer geautomatiseerd. Dat speelt ook wel een rol", meent Van Den Berghe, die vroeger als politie-officier aan de slag was in de Antwerpse haven.

Van Den Berghe, werkzaam vanuit Panama, neemt op 11 en 12 september in België deel aan een expertenmeeting over drugssmokkel die de Europese Commissie organiseert. De Europese Unie gaat binnenkort het containerprogramma financieren. Momenteel zijn de Verenigde Staten en Canada de grootste donors.