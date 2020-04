Meer dan helft van huisartsen blijft aan het werk als ze besmet zijn of dat vermoeden hebben SVM

30 april 2020

17u20

Bron: Artsenkrant 4 Minstens 230 artsen in ons land denken dat ze besmet (geweest) zijn met het coronavirus. Slechts iets meer dan de helft (54%) zag dat vermoeden bevestigd via een test. Maar zekerheid of niet, 58% van de dokters bleef gewoon doorwerken. Dat blijkt uit een online enquête die Artsenkrant/le Journal du Médecin uitvoerde in april.

De peiling werd tussen 30 maart en 28 april verspreid via onder meer de elektronische nieuwsbrief van Artsenkrant. Enkel wie dacht besmet te zijn, mocht deelnemen. Uiteindelijk vulden 108 huisartsen, 110 specialisten en 12 artsen in opleiding de vragen in.

Opvallend: de meerderheid van de dokters bleef dus aan de slag. Op het moment van de rondvraag was 42% nog aan het herstellen.



Het zijn vooral oudere artsen bij wie een (vrees voor) besmetting opdook. Van de artsen was 54 procent tussen de 40 en 59 jaar, iets meer dan 25 procent was ouder dan 60 jaar. In 53 procent van de gevallen ging het om mannen.

Met hun fysieke en mentale gezondheid zat het nog redelijk snor. Slechts 4 procent van de ondervraagden gaf aan op dat vlak zeer ontevreden te zijn.

Dezelfde vragenlijst werd via de nieuwsbrief van het vakblad de Apotheker verspreid. Daaruit blijkt dat 93 apothekers vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Dat werd bij 29 apothekers (31%) bevestigd door een test. Wel 70% (65 apothekers) werkte gewoon door.

