Meer dan helft postbodes in Oostende legt werk neer Bart Boterman

03 april 2018

18u48

Meer dan de helft van het personeel van Bpost in Oostende heeft vandaag het werk neergelegd. Oostendenaars kregen weinig brieven of pakjes afgeleverd. De reden van de staking is de te hoge werkdruk onder de postbodes.

“69 van de 105 postbodes zijn vanmorgen terug naar huis vertrokken. Het is al maandenlang wachten op garanties van Bpost over de werkverdeling. Een dertigtal postbodes, die instaan voor de verdeling van de reguliere briefwisseling, slagen er al maanden niet meer in om alle post binnen de werkuren af te leveren. Sinds de reorganisatie moeten ze soms uren overwerken en twijfelen sommigen of ze het werk wel nog willen doen. Het probleem is al meermaals aangekaart, maar het is steeds bij overleg gebleven. Een concrete oplossing of een goed voorstel is tot vanmorgen nog niet uit de bus gevallen. Ook de verdelers van pakjes hebben dan maar uit solidariteit het werk neergelegd”, zegt Luc Tegethoff, vertegenwoordiger van de vakbond VSOA.

Mogelijks zal ook morgen weinig post in de bus te vinden zijn. “Er is vandaag opnieuw overleg gepleegd met de beleidsmakers van Bpost en daarbij werd ons beloofd dat ze zouden onderzoeken waar bijsturing mogelijk is. Er is echter nog steeds niets concreets. We zullen de beloftes morgenvroeg overmaken aan de personeelsleden en zien of die voldoende zijn voor hen. Dan zullen ze beslissen of de staking verder gaat”, aldus Tegethoff.

Bpost wil nog niet reageren in belang van het sociaal overleg. "Wel werden alle kranten en pakjes bezorgd en is toch nog veertig procent van de briefwisseling bedeeld", zegt Barbara Van Speybrouck van Bpost.