Meer dan helft kotstudenten gaat elk weekend naar huis HAA

09 oktober 2020

10u55

Bron: Belga 2 Ruim de helft van de studenten die op kot zitten, is van plan om elk weekend naar huis te gaan. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Bijna de helft van de deelnemende studenten was de voorbije twee weken getuige van een corona-onveilige sociale activiteit.

Aan de eenentwintigste ronde van de Grote Coronastudie deden afgelopen dinsdag 19.700 mensen mee. De bevraging van de UAntwerpen, in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en ULB, polste onder meer naar de rol van psychologische ondersteuning en de beleving van studenten aan de start van het nieuwe academiejaar.

Psycholoog

Precies 11,1 procent van de respondenten die in het verleden al beroep deden op psychologische ondersteuning, stapten specifiek door de coronacrisis naar de psycholoog. Bij mensen die voorheen niet ondersteund werden, deed 1,6 procent dat.



Universiteiten en hogescholen kiezen zelf volgens welke kleurcode ze veiligheidsmaatregelen nemen. Uit de bevraging blijkt dat studenten in een code geel-instelling dit vaker gewaagd vinden. Studenten in een 'oranje school' vinden dit eerder te voorzichtig.

Kotfeestje

Hoewel dit door sommige gezondheidsexperts wordt afgeraden, is meer dan de helft van de kotstudenten van plan om elk weekend naar huis te gaan. In hun studentenstad was bijna de helft van de studenten de voorbije twee weken getuige van een corona-onveilige sociale activiteit, zoals een kotfeestje.

