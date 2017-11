Meer dan helft Gentse ondernemers vraagt aanpassingen aan circulatieplan

James Arthur Boze bewoners van de Rozemarijnstraat en Papegaaistraat bezetten zondag de Rozemarijnbrug als protest tegen het circulatieplan waardoor zij veel meer verkeer dan vroeger te slikken hebben.

In Gent vraagt meer dan de helft van de ondernemers aanpassingen aan het circulatieplan, dat sinds begin april van kracht is. Amper 27,7 procent is uitgesproken positief over het plan, meer dan de helft (52,5 procent) van de zaakvoerders is ontevreden.