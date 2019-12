Meer dan helft gedetineerden zit in cel voor drugsdelict KVDS

26 december 2019

13u12

Bron: Belga 0 Het aandeel gedetineerden in onze gevangenissen dat veroordeeld werd voor een drugsdelict, is de jongste jaren flink gestegen: van 42,2 procent van de totale gevangenisbevolking in 2015 tot 50,8 procent in 2018.

Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Koen Geens op een schriftelijke vraag van senator Julien Uyttendaele (PS).





In 2015 zaten er op een totaal van 11.041 opgesloten gedetineerden gemiddeld 4.662 (42,2 procent) vast voor een inbreuk op de wet van 24 februari 1921 rond het verhandelen en gebruiken van (onder meer) verdovende middelen. In 2016 was dat 5.329 op 10.619 (50,2 procent), in 2017 was dat 5.375 op 10.471 (51,3 procent) en in 2018 ging het om 5.215 op 10.261 (50,8 procent).