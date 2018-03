Meer dan helft aangemelde kinderen heeft nog geen plaats in Brussels Nederlandstalig basisonderwijs sam

Bron: belga 0 Van de 6.296 aanmeldingen die binnenkwamen via www.inschrijveninbrussel.be, kregen deze week 3.302 kinderen te horen dat ze nog geen plaats hebben. Zo is die groep groter dan de 2.994 aanmeldingen die wel positief nieuws ontvingen.

De vraag naar een plaats in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel steeg dit jaar opnieuw met 9 procent, laat het Lokaal Overlegplatform Brussel weten. Er kwamen 1.448 plaatsen bij en in september openen drie nieuwe scholen de deuren.

Het LOP Brussel nuanceert het hoge aantal geweigerde kinderen wel. "In de onthaalklas kan 60 procent van alle aanmelders starten in een school uit zijn top drie. Daarnaast zit een op de drie van de leerlingen die aanmeldden nu al op school, maar werd aangemeld om van school te veranderen", klinkt het.

De plaatsen die vrijkomen wanneer kinderen van school veranderen, worden dus opgevuld door kinderen die deze week geen positief nieuws kregen. In de groep leerlingen die geen plaats kregen toegewezen, is eveneens een derde schoolveranderaar. Een plaats op de schoolbanken is dus al gegarandeerd voor deze kinderen, als zij niet uitschrijven.

Vorig jaar vonden alsnog zeven op de tien kinderen die eerst geen plaats leken te hebben, toch een plek vinden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel of Vlaanderen. Ruim twee op de tien vonden een plaats in het Franstalig onderwijs.