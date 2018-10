Meer dan half miljoen ‘verloren stemmen’ bij gemeenteraadsverkiezingen mvdb

17 oktober 2018

10u46

Bron: Belga 0 Zondag gingen in Vlaanderen meer dan een half miljoen stemmen verloren door mensen die blanco of ongeldig stemden of mensen die niet kwamen opdagen.

Zo’n 175.000 Vlamingen stemden zondag blanco of ongeldig bij de gemeenteraadsverkiezingen en 362.000 mensen daagden niet op. In totaal gingen dus zo’n 537.000 stemmen verloren.

Boete

Afgelopen zondag konden in totaal 4,87 miljoen Vlaamse kiezers stemmen voor de lokale verkiezingen. 4.511.166 van hen deden dat ook, meldt het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat zijn er bijna 124.000 meer dan in 2012. Procentueel komt dat neer op een opkomst van 92,6 procent, terwijl dat in 2012 nog 91,6 procent was. Wie zondag niet is gaan stemmen riskeert een boete, al wordt maar zelden effectief vervolgd.

Het aantal blanco of ongeldige stemmen, steeg navenant. In totaal deden 175.678 kiezers dat, bijna 23.000 meer dan zes jaar geleden. In relatieve termen betekent dat dat bijna 4 procent van de Vlaamse kiezers blanco of ongeldig stemde, tegenover 3,5 procent in 2012.

Meer vrouwen verkozen

Per gemeente werden gemiddeld 4,6 lijsten verkozen in de gemeenteraad, vergelijkbaar met de situatie in 2012. Wel zijn er dit keer meer vrouwen verkozen: in totaal gaat het om 2.840 vrouwen, of 38,4 procent van alle verkozenen. In 2012 waren dat er nog maar 2.698, of meer dan 2 procentpunten minder.

Oudste verkozene is 86

Het gemiddelde gemeenteraadslid is bijna een jaar ouder dan 6 jaar geleden: 48,4, tegenover 47,6 jaar oud in 2012. De jongste verkozene is pas 18 jaar geworden, de oudste telt 86 lentes.