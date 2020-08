Meer dan half miljoen Passenger Locator Forms ontvangen, meldt FOD Volksgezondheid MDG

14 augustus 2020

15u00

Bron: Belga 0 De overheid heeft tot nu toe al meer 510.000 formulieren ontvangen van mensen die naar België reizen. Dat werd vrijdag vernomen bij de FOD Volksgezondheid. Sinds 1 augustus moet al wie België wil binnenreizen na een verblijf van minstens 48 uur in het buitenland, eerst een "Passenger Locator Form" invullen.

Op het formulier moeten reizigers hun persoonlijke gegevens invullen, hun reisbestemming en het aantal dagen dat ze er verbleven. Wie per vliegtuig reist moet ook zijn vlucht- en zetelnummer meegeven.

Organiseren contactonderzoek

Dankzij de formulieren kunnen mensen officieel op de hoogte gebracht worden wanneer de zone waar ze op vakantie gingen rood is geworden. Ook als een van hun medepassagiers op de trein, bus, boot of vliegtuig positief testte op het coronavirus, worden ze op de hoogte gebracht. In dat geval worden de contactgegevens van alle passagiers naar de autoriteiten gestuurd, zodat zij het contactonderzoek snel kunnen organiseren.

Wie naar België terugkeert uit een rode zone ontvangt een sms, waarin gevraagd wordt contact op te nemen met een arts. Die laatste zal de betrokkene zeggen waar hij/zij een test kan laten afnemen. In een tweede sms volgt dan een coupon waarmee de test kan uitgevoerd worden. Indien de test positief is wordt de persoon gecontacteerd voor het contactonderzoek.

